64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : أحمد الخطيب

10:56 ص 17/12/2025

أسعار الأسماك- تعبرية

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

