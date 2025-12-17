64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الأسماك- تعبرية
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.