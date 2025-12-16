أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل كمهنيين مستقلين، والتركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية قدراتهم في هذا المجال، يعد وسيلة عملية لخلق فرص عمل في المجتمعات التي يصعب فيها على الاقتصاد المحلي توفير فرص عمل مرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقدر الكافي لاستيعاب أعداد المتدربين والمؤهلين للعمل، بما يسهم في توسيع نطاق سوق العمل متجاوزا الحدود الجغرافية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أضاف طلعت أن الالتحاق بسوق العمل الحر يمنح المرأة المصرية مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين التزاماتها المجتمعية وتحقيق طموحها العلمي والعملي والمهني.

وجاء ذلك في كلمته خلال المشاركة في حفل تخرج 102 متدربة أتممن بنجاح برنامج "ديجيتلز مصر" Digitelles Misr المنفذ من خلال مركز ريادة الأعمال والابتكار CEI بكلية إدارة الأعمال - أنسى ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شركة كابجيميني مصر.

وأوضح طلعت أن هذا البرنامج يمثل لبنة إنتاجية جديدة تضاف إلى المجتمع، ويرسخ ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل ما يضمه من كفاءات، من تطور وتحول من قطاع خدمي فقط يقتصر دوره على تقديم خدمات الاتصالات والبريد والأتمتة والرقمنة وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية إلى قطاع خدمي تنموي إنتاجي.

وأشار إلى أن برنامج المهنيين المستقلين يمتلك مقومات تجعله ملائما للمرأة المصرية، التي أثبتت عبر عقود طويلة قدرتها على النجاح في الجمع بين مسؤولياتها المجتمعية والأسرية، وطموحها العملي، وقدرتها على الإنتاج، والفكر، والإبداع، وتنمية مسارها المهني.

وشهد الحفل تخريج 102 متدربة أتممن برنامج "ديجيتلز مصر" بنجاح عبر 4 دفعات متتالية، ضمن مبادرة رائدة لتمكين السيدات المصريات بالمهارات الرقمية وتعزيز دورهن في الاقتصاد الرقمي.