تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إن سوق رأس المال يُعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، باعتباره قناة فعالة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم توسع الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح خلال كلمته في "مؤتمر حابي" السنوي السابع اليوم، أن البورصة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا تشريعيًا وتكنولوجيًا ومؤسسيًا ملحوظًا، عزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، حيث سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان عائدًا بلغ نحو 60% منذ بداية العام، فيما تجاوز عائد المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 42%.

وأشار عزام إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة اقترب من 3 تريليون جنيه، محققًا نموًا تراكميًا بلغ 390% منذ يوليو 2022، وهو ما يعكس اتساع فرص النمو المستقبلية لسوق رأس المال المصري.

وأوضح أن السوق شهد خلال عام 2025 معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومية للأسهم خلال آخر 22 جلسة نحو 7 مليارات جنيه، وسجلت أعلى قيمة تداول يومية 47.9 مليار جنيه في جلسة 13 فبراير 2025، إلى جانب تسجيل متوسط 145 ألف عملية منفذة يوميًا.

وأضاف عزام أن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بلغت نحو 65 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، بنسبة نمو 153%، مؤكدًا قدرة البورصة على توفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والنمو للشركات.

وفيما يتعلق بقاعدة المستثمرين، أشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد بلغ نحو 276 ألف مستثمر حتى ديسمبر 2025، بنمو 20%، موضحًا أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا تمثل 79.2% من المستثمرين الجدد، بما يعكس تحول البورصة المصرية إلى سوق شابة ذات آفاق نمو واعدة.