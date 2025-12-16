إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:21 م 16/12/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3843 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4941 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5765 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 6588 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204886 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 329400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 4317 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

