مع دخول فصل الشتاء.. انخفاض أسعار العدس الأصفر بنحو 10% خلال عام

كتب : دينا خالد

01:41 م 16/12/2025

اسعار العدس

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس شهدت تراجعا كبيرا بالأسواق خلال العام الجاري، بنسبة انخفاض نحو 10% مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن أسعار العدس هبطت في سوق الجملة إلى نحو 42 ألف جنيه للطن، مقابل 48 ألف جنيه للطن في ديسمبر الماضي.

وسجل سعر العدس السائب في الأسواق نحو 52 جنيها للكيلو، ويصل إلى 70 جنيها للأكياس المغلفة والمعبأة إلكترونيا.

وأرجع العطار، انخفاض الأسعار، إلى عده عوامل أهمها، استقرار سعر صرف الدولار، والاستراتيجية التي وضعتها الدولة (جدول الأولويات السلعية) لتوفير السلع الغذائية الأساسية كالفول والعدس كأولوية لتدبير العملة للاستيراد.

وأوضح العطار، أن السوق المحلي يعتمد على العدس المستورد بنسبة تصل إلى 98%، حيث أننا لا نزرع العدس محليا إلا بكميات بسيطة.

ويصل حجم استيرادنا من العدس نحو 300 ألف طن سنويا، فيما يبلغ حجم إنتاجنا منه نحو 6 آلاف طن فقط، بحسب العطار.

وأشار العطار، إلى أنه مع دخول فص الصيف يزداد الإقبال على العدس الأصفر بنسبة 30 إلى 40%.

