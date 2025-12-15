كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيكون هناك "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

وأوضح وفقا لبيان الوزارة اليوم، أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية.

وأشار إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسى لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.

وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، قائلاً "إحنا بنسهل على الناس بجد عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات".

وأضاف كجوك، ردًا على أسئلة مطورين عقاريين فى حوار صريح، وفق بيان للوزارة، "شغلنا الشاغل إزاى نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل".

وأوضح أن هناك 25 إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية "فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري".

ووجه حديثه للمطورين العقاريين: "تطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية فالقطاع العقاري مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار".

وأشار إلى أنه من المهم تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها.

وأكد الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"؛ استكمالاً لما تحقق العام السابق، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.