إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات 2019

أعلنت إيران عن نظام تسعير جديد للبنزين المدعوم وطنياً، في محاولة لكبح جماح التكاليف المتصاعدة لأول مرة منذ رفع الأسعار في عام 2019 الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد وحملة قمع أسفرت، بحسب التقارير، عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق موقع "أيه بي سي" الأمريكي.

لطالما نُظر إلى البنزين الرخيص على أنه حق مكتسب في إيران، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة منذ عام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على وضع مركبات عسكرية في الشوارع لتحل محل مركبات سائقي سيارات الأجرة المضربين.

لكن النظام في إيران يواجه ضغوطاً متزايدة من انخفاض قيمة الريال الإيراني بسرعة والعقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب برنامج طهران النووي.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الحصول على بعض أرخص أنواع البنزين في العالم، والتي لا تتجاوز بضعة سنتات للجالون، بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، فإن تردد الحكومة في رفع الأسعار يُشير على الأرجح إلى رغبتها في تجنب أي مواجهة مع الشعب المُنهك بعد أن شنت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا على البلاد في يونيو.

"لا جدوى من استيائنا"، هكذا عبّر سعيد محمدي، وهو مدرس يعمل سائق تاكسي في أوقات فراغه لتأمين لقمة عيشه، عن غضبه. "الحكومة تفعل ما يحلو لها، ولا تسأل الناس إن كانوا موافقين أم لا".

أضاف نظام التسعير الجديد، الذي طُبّق يوم السبت، مستوىً ثالثًا إلى نظام الدعم الحكومي القائم منذ فترة طويلة. يسمح النظام المعدّل لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لترًا (15 جالونًا) شهريًا بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر، أو 1.25 سنت أمريكي، بينما ستبقى الـ 100 لتر التالية (26 جالونًا) بسعر 30 ألف ريال للتر، أو 2.5 سنت.

أي شيء يُشترى فوق ذلك يخضع لنظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر الواحد، أي ما يعادل 4 سنتات تقريبًا. وقد فرضت إيران نظام تقنين الوقود في عام 2007، إلا أن ذلك لم يُخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص للغاية.

وحتى مع هذا المعدل الجديد، لا تزال أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.

الفرق بين تكلفة إنتاج الوقود وتوصيله وسعره في محطات الوقود هو الدعم الذي تدفعه الحكومة الإيرانية.

وقد صنّفت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إيران في المرتبة الثانية عالميًا من حيث تكلفة دعم الطاقة في عام 2022، بعد روسيا فقط.

وقدّرت الوكالة قيمة دعم النفط الإيراني بـ 52 مليار دولار في ذلك العام، مع اعتراف المسؤولين الإيرانيين بأن عشرات المليارات من الدولارات تُنفق سنويًا للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة بشكل مصطنع.