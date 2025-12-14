إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

10:48 ص 14/12/2025

أسعار السمك

كتبت: ميريت نادي

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و71 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 25 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

