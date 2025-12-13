قفزات محلية وعالمية.. تحركات أسعار الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متفاوتة خلال الأسبوع الجاري بين تراجعات طفيفة وصعود محدود قبل أن تنهي الأسعار الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بتعاملات اليوم السبت.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5620 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 5725 جنيهًا ببداية تعاملات اليوم السبت، محققًا زيادة قدرها 105 جنيهات للجرام خلال أسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الذهب بشكل واضح خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع سعر الأونصة من 4197 دولارًا إلى 4299 دولارًا، بمكاسب بلغت 102 دولارات.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5620 جنيهًا يوم السبت، ثم تراجع بشكل طفيف إلى 5615 جنيهًا يوم الأحد، واستمر في الانخفاض يوم الاثنين مسجلًا 5610 جنيهات.

وعاد السعر للارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء إلى 5615 جنيهًا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 5610 جنيهات يوم الأربعاء.

ومع نهاية الأسبوع صعد الذهب إلى 5640 جنيهًا يوم الخميس، ثم قفز إلى 5755 جنيهًا في نهاية تعاملات الجمعة، وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع.

ووصل سعر الذهب اليوم السبت إلى 5725 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

بدأت أسعار الذهب الأسبوع عند مستوى 4197 دولارًا للأونصة بتعاملات السبت والأحد، ثم تراجعت يوم الاثنين إلى 4179 دولارًا.

وعادت الأسعار للصعود يوم الثلاثاء مسجلة 4207 دولارات، قبل أن تنخفض مجددًا يوم الأربعاء إلى 4197 دولارًا.

وواصل المعدن الأصفر صعوده يوم الخميس ليصل إلى 4239 دولارًا، ثم قفز في نهاية تعاملات الجمعة إلى 4308 دولارًا للأونصة، محققًا أعلى مستوى له خلال الأسبوع.

وهبط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم السبت إلى 4299 دولارًا للأونصة.