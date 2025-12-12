كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.06 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.12 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.19 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.17 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.21 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.78 جنيه، بتراجع 4.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.64 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 109.14 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.72 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.47 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.71 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.56 جنيه، بتراجع 8.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.79 جنيه، بزيادة 7.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.52 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 106.48 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.