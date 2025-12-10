وقّعت دي إتش إل إكسبرس، العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن السريع، اتفاقية تعاون مع شركة "ينمو اللوجستي"، احدى شركات مجموعة حسن علام، لإقامة مركز توزيع جديد لشركة دي إتش إل في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة على طريق السويس(ECLP).

ويأتي هذا المشروع، وفق بيان الشركة اليوم، ضمن استراتيجية دي إتش إل لتوسيع بنيتها التحتية وعملياتها التشغيلية في مصر، حيث رصدت استثمارات لهذا المشروع تبلغ 24 مليون يورو.

وأقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي لمجموعة حسن علام، وبحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، وعلى رأسهم عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل إكسبرس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسامة إبراهيم، المدير العام لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، وهشام نادي، مدير عام العمليات لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، بالإضافة إلى داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق.

ويقام المركز الجديد على مساحة بنائية تبلغ 11 ألف متر مربع، بينما يصل إجمالي المساحة إلى 13 ألف متر مربع، وتشمل مناطق الخدمات ومواقف السيارات.

ومن المنتظر أن يصبح هذا المركز أكبر منشأة لوجستية في مصر مجهز بأعلى معايير السلامة العالمية (TAPA A)، وستتيح المساحة مضاعفة الطاقة التشغيلية من خلال زيادة استيعاب عدد أكبر من مركبات دي اتش ال، مما سيساهم في تمكين المندوبين من تقديم خدمة أسرع للعملاء أثناء عمليات الاستلام والتسليم، بما يدعم خططها المستقبلية لتحقيق نمو في حجم أعمالها يصل إلى 27% بحلول عام 2035.

ومن خلال مركز التوزيع، ستتمكن الشركة من رفع كفاءة شبكتها التشغيلية العابرة للحدود (ترانزيت)، بما يعزز دورها كلاعب رئيسي في ربط منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالأسواق العالمية.

ومن ناحية أخرى ستقوم دي إتش إل بتوسيع منشأة التخليص الجمركي الخاصة بها بالمركز الرئيسي في مطار القاهرة، مع ضخ استثمارات إضافية لدمج مجموعة من الأنظمة وحلول التشغيل الآلي لإدارة الشحنات بهدف تحسين سرعة وكفاءة تدفق الشحنات الواردة والصادرة ورفع كفاءة العمل.

قال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل إكسبرس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع النمو المتزايد لحجم الأعمال في مصر، ويؤكد التزامنا بالابتكار والجودة في تقديم خدمات لوجستية رائدة في مصر والعالم.

وقال كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق، إنهم ملتزمون بإقامة بنية لوجستية عالية الجودة لأفضل أداء تشغيلي في الوقت نفسه يعكس هذا المشروع قدرتنا على تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي احتياجات السوق وتدعم نمو الأعمال، وهو ما يؤكد التزامنا بتطوير القطاع اللوجستي في مصر.