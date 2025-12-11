تُنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" النسخة العشرين من الملتقى التوظيفي يوم 17 ديسمبر في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وبحسب بيان اليوم، يجمع الملتقى الشركات العاملة في خدمات تعهيد الأعمال العابرة للحدود ومختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح للمشاركين الوصول المباشر إلى مسارات وظيفية متنوعة داخل القطاع.

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الهيئة المستمرة لربط الكفاءات الشابة والخريجين والمحترفين بفرص واعدة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يهدف الملتقى إلى رفع وعي الشباب بمهارات ومتطلبات سوق العمل الرقمية، وتيسير دخولهم إلى مسارات وظيفية تنافسية ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

وتشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية، بما يوفر للمتقدمين فرصة لاستكشاف فرص العمل المتاحة، وبناء شبكة علاقات مهنية مع كبرى الشركات بالسوق المصري وأسواق التصدير، والتواصل المباشر معها.

كما يتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل وجلسات الإرشاد المهني يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك لدعم المتقدمين وتطوير مهاراتهم والمساهمة في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.