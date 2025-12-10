إعلان

البورصة المصرية تكتسي باللون الأخضر بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:25 م 10/12/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.27 % عند مستوى 42052 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.60 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.64 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.004 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 644.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.05 % عند مستوى 41940 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70

