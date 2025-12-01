مكاسب الذهب تصل إلى 51% في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري

سجل سعر الذهب قفزات قياسية في السوقين المحلي والعالمي منذ بداية العام الجاري، حيث حقق الذهب المحلي مكاسب تقدر بنحو 51%، بينما وصلت مكاسب الذهب العالمي إلى نحو 62%.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ العام الماضي، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية مع بداية حكم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن ودفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وصعدت أسعار الذهب في مصر خلال العام الحالي، محققة مكاسب كبيرة على مستوى مختلف الأعيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1930 جنيهًا منذ بداية العام، ليصل إلى 5670 جنيهًا مقابل 3740 جنيهًا في نهاية تعاملات أول يوم من العام الحالي.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 زيادة قدرها 2206 جنيهات، ليسجل 6480 جنيهًا حاليًا، مقارنة بـ 4274 جنيهًا في بداية العام.

وشهد سعر الجنيه الذهب مكاسبًا بنحو 15440 جنيهًا منذ بداية العام الجاري، ليسجل 45360 ألف جنيه حاليًا مقابل 29920 جنيهًا في أول يوم من العام الحالي.

وعلى الصعيد العالمي، حقق الذهب مكاسب كبيرة تقدر بنحو 1629 دولارًا للأونصة منذ بداية العام، حيث وصل سعر الأونصة إلى 4253 دولارًا مقارنة بـ 2624 دولارًا في أول يوم من العام.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن الارتفاعات الكبيرة في سعر الذهب خلال عام 2025 جاءت نتيجة عاملين أساسيين.

وأوضح نجلة أن العامل الأول هو قيام البنوك المركزية بشراء كميات ضخمة من الذهب وهو اتجاه بدأ بقوة منذ عام 2024 وزاد بشكل أكبر بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن العامل الثاني يرتبط بظهور اضطرابات في التجارة العالمية وفي العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع بداية حكم ترامب، مما أدى إلى تعزيز مخاوف المستثمرين، خاصة البنوك المركزية ودفعهم إلى زيادة الاستثمار في الذهب على حساب أدوات الدين الأمريكية أو الأنشطة التجارية، ما ساهم في ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع الدولار.

وفيما يتعلق بتوقعات حركة الذهب في مصر، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في بيان للشعبة اليوم، إن عيار 21 تمكن خلال الأسبوع الماضي من اختراق مستويات فنية مهمة، من بينها 5550 ثم 5600 جنيه للجرام، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب.

وأضاف واصف أن الأسعار العالمية تستهدف حاليًا اختبار مستوى 4245 دولارًا للأونصة، وفي حال اختراقه قد يعود الذهب للتحرك نحو 4300 دولار، وهو مستوى يرى أنه سيكون كافيًا مع استمرار الضغوط على سعر الصرف لدفع عيار 21 لتجاوز حاجز 5700 جنيه للجرام في مصر.

وأكد واصف أن هذا السيناريو يبقى الأقرب في ظل الرهانات المتزايدة على خفض الفائدة الأمريكية التي تدعم الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب، مشيرًا إلى أن السوق المحلية ستتفاعل سريعًا مع أي مكاسب جديدة في الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

