انخفاض أسعار السكر والدقيق والزيت واللحوم اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:52 ص 09/11/2025

أسعار السلع الغذائية

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والجبن الرومي، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.7 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 62.65 جنيه، بتراجع 3.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه، بتراجع 3.41 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.93 جنيه، بتراجع 5.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.03 جنيه، بتراجع 4.71 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.66 جنيه، بتراجع 8.37 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.33 جنيه، بتراجع 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.92 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.74 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.25 جنيه، بتراجع 10.95 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.93 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.59 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.71 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.26 جنيه، بزيادة 5.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.7 جنيه، بتراجع 2.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.3 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.59 جنيه، بتراجع 13.1 جنيه.

