إعلان

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:30 ص 09/11/2025

أسعار الطماطم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والخيار البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة أسعار الطماطم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر