كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والخيار البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.