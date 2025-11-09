إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتب-أحمد الخطيب:

09:29 ص 09/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 9-11-2025، عند نفس مستواه بحلول االتعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3563 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4581 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 5345 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 6108 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189958 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 4001 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب في مصر الذهب الذهب عالميا الدنيه الذهب الجنيه الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان