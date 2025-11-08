"بدرالدين" للبترول تحقق كشفاً للغاز بالصحراء الغربية

كتبت- منال المصري:



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15-31.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، قد تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميًا، حبث جاء ذلك فى إطار نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار التى تنفذها لزيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد.



ومن المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى، حيث يجرى حاليًا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلاً بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.