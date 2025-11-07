غدا السبت.. انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة أن غداً السبت الموافق 8 نوفمبر ستنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان التمور المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية منديشة بالواحات البحرية وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، والاتحاد العام لمصدّري الحاصلات البستانية.

ويحظى المهرجان هذا العام بمشاركة 120 عارضًا من منتجي ومصنّعي ومصدّري التمور، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والبحثية والمؤسسات المعنية بتطوير صناعة التمور في مصر، وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم الفائزين بفئات مسابقة المهرجان بهدف تعزيز تنافسية قطاع التمور على المستوي الإقليمي والعالمي، إضافة إلى ندوات علمية ومعارض فنية وعروض للمنتجات المحلية، وتسلط الضوء على جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع التمور.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير صناعة التمور المصرية بما يحقق القيمة المضافة العالية، ويعزز الصادرات ويزيد فرص العمل.

وتأتي مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 19% من الإنتاج العالمي، والأولى عربيًا بنسبة 24% من الإنتاج العربي، بإجمالي أكثر من 16 مليون نخلة تنتج نحو 1.8 مليون طن تمر.