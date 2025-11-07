إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:29 ص 07/11/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37663.63 جنيه، بتراجع 160.76 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37663.63 جنيه، بتراجع 160.76 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39417.41 جنيه، بتراجع 377.07 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4120.24 جنيه، بزيادة 49.31 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

