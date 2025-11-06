انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.