سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

12:36 م 30/11/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 30-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3763 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4838 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5645 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200626 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 322550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.97% إلى نحو 4239 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

