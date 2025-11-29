إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-11-2025 بالأسواق

كتب : دينا خالد

10:30 ص 29/11/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 29-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بزيادة 1205.76 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39000 جنيه، بزيادة 642.64 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4200 جنيه، بارتفاع 63.33 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع أسعار الحديد ارتفاع أسعار الأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك
* الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في طمون بنابلس و 5 آخرين في قلقيلية
فصل نهائي.. قرارات عاجلة لوزير التعليم بشأن واقعة مدرسة عبد السلام المحجوب