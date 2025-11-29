كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم السبت 29-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3745 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4818 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6423 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199755 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا، أمس الجمعة بنسبة 1.97% إلى نحو 4232 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.