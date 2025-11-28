إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:06 ص 28/11/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 28-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3705 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6355 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197640 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317750 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 إلى نحو 4185 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

