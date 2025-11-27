إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

05:45 م 27/11/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 27-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3710 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197796 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 4155 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

