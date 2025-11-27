ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 27-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3720 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4782 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5580 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6377 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63771 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 198329 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318857 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4157 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.