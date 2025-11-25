تقام المرحلة الأخيرة من النسخة الأولى من مسابقة "DIGITOPIA" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومي الجمعة والسبت المقبلين 28 و29 نوفمبر الجاري بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة بعد تأهل 72 فريقًا يضم أكثر من 300 متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا في تنمية المجتمع المصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، من المقرر أن تُعقد التصفيات والتحكيم النهائي والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية فى مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر.

ويشهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن الفائزين في احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة مساء السبت، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعمًا للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمي.

وتعد " DIGITOPIA" أكبر مسابقة وطنية من نوعها والأوسع انتشارا، إذ نجحت منذ انطلاقها في جذب أكثر من 25 ألف مبتكر كونوا 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال المرحلة الثالثة للمسابقة، واصل أكثر من 700 فريق العمل على مدى ثلاثة أسابيع لتحويل أفكارهم المبدئية إلى حلول تكنولوجية متكاملة، مدعومة بندوات تفاعلية للتوجيه الفني والتقني قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كما تميزت المشاركات بتنوعها على مستوى الفئات العمرية، بدءًا من مرحلة ما قبل الجامعي، مرورًا بالجامعيين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وحديثي التخرج، وصولًا إلى رواد الأعمال.

ويعكس هذا التنوع ثراءً علميا وجغرافيا كبيرا، حيث حملت الفئات العمرية عناوين رمزية لطبيعة مشاركتها وهي: مستكشف الأثر لمرحلة الابتدائي، وصانع الأثر للاعدادي والثانوي، ومبتكر الأثر لطلبة الجامعات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال.

ويشارك في تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيرا ومتخصصا في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، لتقييم الأفكار والنماذج المطورة.