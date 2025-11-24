إعلان

62 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:49 ص 24/11/2025

أسعار الأسماك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوِم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية