صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.36% عند مستوى 40445 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 843.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 204.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.07 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.51% عند مستوى 40302 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.