خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والزيت والذهب وانخفاض الأرز

كتب : أحمد الخطيب

12:56 م 22/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار السكر، والزيت، والجبن الرومي، والدواجن، خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، بينما انخفضت أسعار الأرز، والبيض، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

