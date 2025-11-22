ارتفعت أسعار السكر، والزيت، والجبن الرومي، والدواجن، خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، بينما انخفضت أسعار الأرز، والبيض، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

