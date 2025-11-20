وزيرة التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية تتضمن بيانات كاملة عن الأبناء، بمراحلهم العمرية، وشهادات الميلاد، ووضعهم التعليمي، وما ما يتعلق بهم، ويتم تحديثها بشكل دائم، ومدعمة بصور الأبناء.



كما أن هناك ربطا كاملا في تلك المنظومة بين الوزارة وكافة مؤسسات الرعاية التي تقوم بإدخال كافة البيانات عن طريقها، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو حوكمة البيانات المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية، وفقا لبيان لوزارة اليوم.



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو استشاري نظم ومعلومات الوزارة السابقة التي وضعت نواة هذه المنظومة في عام 2020، ولكنها توقفت لعدة سنوات، ثم عادت الوزارة للعمل عليها وإطلاقها في الوقت الراهن.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع متابعة حصر دور الرعاية أن عدد الأبناء داخل مؤسسات الرعاية يبلغ 7869 ابنا وابنة داخل 465 مؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة على أنه تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الإدارة المركزية للرعاية ستعمل على دمج الأبناء معلومي النسب في أسرهم وتقديم أوجه الرعاية الممكنة من أجل ضمان عدم ترك الأبناء أسرهم مرة أخرى.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على الارتقاء وتطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، خاصة في ضوء حرص الوزارة على تحقيق المصلحة الفضلى لأبناء دور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال.