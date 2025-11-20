

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 57 و63 جنيهًا.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و130 جنيهًا.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.