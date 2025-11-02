سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول تعاملات مساء السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول تعاملات مساء السبت 1-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6103 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5340 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4578 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3560 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2543 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 189820 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42720 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4003 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.