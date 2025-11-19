سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثالثة بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب للمرة الثالثة اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3663 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4710 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5495 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195308 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 314000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 4120 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.