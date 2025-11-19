إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

03:19 م 19/11/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.02% عند مستوى 40509 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.37% عند مستوى 40501 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

