إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

04:19 م 18/11/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.37% عند مستوى 40501 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.35% عند مستوى 41065 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط جماعي مؤشرات البورصة ختام جلسة اليوم البورصة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا