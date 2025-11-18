انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3596 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4624 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5395 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6165 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191731 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 308250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4008 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.