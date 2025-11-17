انخفاض أسعار السكر والعدس واللحوم اليوم الاثنين بالأسواق

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار العدس، والفول المعبأ، والسكر، والزيت، والدواجن، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.15 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.04 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.64 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.29 جنيه، بتراجع 2.63 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.88 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.55 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.48 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.87 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.51 جنيه، بتراجع 4.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93 جنيهًا، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.25 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.45 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.3 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الجبن الرومي: 273.3 جنيه، بتراجع 8.07 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.95 جنيه، بتراجع 1.43 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.12 جنيه، بتراجع 8.92 جنيه.