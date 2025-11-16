

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات "Cairo ICT 2025"، ورافقه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كان في استقبالهما داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والتي قدّمت عرضًا شاملًا لأحدث التطورات والإنجازات والخدمات الجديدة التي يطلقها البريد المصري خلال فعاليات المعرض هذا العام.



وبحسب بيان البريد اليوم، فإن الباز أوضحت أن مشاركة البريد المصري في معرض "Cairo ICT 2025" تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز دور البريد في تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجستية والخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جناح البريد هذا العام يشهد إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات المتطورة، من بينها إعادة إطلاق تطبيق “Easy Pay” بالتعاون مع شركة إي فاينانس، والذي يتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، مثل سداد الفواتير وشحن أرصدة الهواتف ودفع المصروفات الجامعية واستقبال الحوالات المالية، كما تم تشغيل خدمة VISA بلس لتسهيل استقبال التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب برنامج ولاء العملاء لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.



وخلال الجولة، استعرضت الباز أمام دولة رئيس الوزراء إطلاق البريد المصري خدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية "بوست كولكت" لأول مرة في مصر، والتي تتيح للعملاء استلام شحناتهم على مدار 24 ساعة عبر رمز سري يُستخدم لمرة واحدة لفتح الخزنة واستلام الطرد،



وأوضحت أنه سيتم توزيع هذه المحطات في المواقع الحيوية بالمحافظات مثل المراكز التجارية ومحطات المترو.



كما أعلنت الباز عن إطلاق تطبيق "فلوسي" كأول منصة رقمية متكاملة في مصر للاستثمار في صناديق الاستثمار، من خلال شركة "بي إف أي" لخدمات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد.



ويُعد تطبيق "فلوسي" واحدا من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات، كما يمثل المنصة الأولى من نوعها في السوق المصرية التي تتيح للأفراد الاستثمار المباشر في وثائق صناديق الاستثمار المختلفة عبر الهاتف المحمول، ويقدم التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستثمرين الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقا استثماريا تغطي فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية مثل العقارات، والتكنولوجيا.