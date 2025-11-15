كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 15-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3636 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4675 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5455 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193877 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.12% إلى نحو 4082 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.