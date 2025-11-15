كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 15-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 150.39 جنيه، بانخفاض 2.71 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيها، بزيادة 4.72 جنيه.