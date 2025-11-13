كشف هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، إن استثمارات الشركة في الشبكة والبنية التحتية ستقترب من 10 مليارات جنيه خلال عام 2026.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن اورنج مصر لا تقتصر على كونها مشغلاً لخدمات المحمول والإنترنت الثابت، بل تمتلك ذراعين إضافيتين داخل السوق المحلي، من بينهما "أورنج بيزنس" لخدمات التعهيد والتي تضم نحو 2700 موظف يتحدثون 9 لغات مختلفة معظمهم من المهندسين.