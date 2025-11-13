إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:34 م 13/11/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 13-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3763 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4838 جنيهًا للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5645 جنيهًا للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6451 جنيهًا للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45160 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64510 جنيهات.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200626 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 322550 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81% إلى نحو 4228 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

إعلان

