إعلان

بعد الإقبال المتزايد.. وزير المالية يقرر زيادة العملات التذكارية الذهبية والفضية للمتحف المصرى

كتب : منال المصري

11:23 ص 13/11/2025

العملات الذهبية والفضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر أحمد كجوك وزير المالية، زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها داخل مصر وخارجها، وفق بيان صادر اليوم.

وقال جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن هناك أنماطًا متنوعة ومتميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي توثق أهم معالم المتحف المصرى الكبير، بما يلبي جميع رغبات المواطنين والسياح.

وأضاف أنه بدأ منذ أيام طرح هذه العملات التذكارية للبيع بشهادات مؤمنة فى منفذ مصلحة «سك العملة» بالقاهرة، وقد شهدت إقبالاً كبيرًا، لافتًا إلى أن أسعار هذه العملات التذكارية من خام الذهب هي:

- ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه.

- ٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات.

- ٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات.

- ٤٧٢.٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا.

- ٤٩٨.٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا.

- ٥٥١.٢٥ ألف جنيه لفئة مائة جنيه.

ومن خام الفضة:

- ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه.

- ٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات.

- ٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات.

- ٤٠٤٢ جنيهًا لفئة ٢٥ جنيهًا.

- ٤٣٠٠ جنيه لفئة٥٠ جنيهًا.

- ٥١٦٠ جنيهًا لفئة مائة جنيه.

أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة لأهم المعروضات الأثرية بالمتحف الكبير، وذلك في إطار خطة شاملة لإحياء وتوثيق الرموز التاريخية المصرية.

أشار إلى أننا نستهدف التوسع في بيع العملات التذكارية من خلال الموقع الإلكتروني، استجابة للطلب الكبير عليها الذى يعكس المكانة العالمية للمتحف المصرى الكبير.

العملات الذهبية والفضية (5)العملات الذهبية والفضية (8)العملات الذهبية والفضية (7)العملات الذهبية والفضية (6)العملات الذهبية والفضية (4)العملات الذهبية والفضية (3)

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

العملات التذكارية الذهبية والفضية المتحف المصرى الكبير أحمد كجوك وزير المالية جمال حسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية
سحب متفرقة وفرص أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر