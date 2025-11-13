قرر أحمد كجوك وزير المالية، زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها داخل مصر وخارجها، وفق بيان صادر اليوم.

وقال جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن هناك أنماطًا متنوعة ومتميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي توثق أهم معالم المتحف المصرى الكبير، بما يلبي جميع رغبات المواطنين والسياح.

وأضاف أنه بدأ منذ أيام طرح هذه العملات التذكارية للبيع بشهادات مؤمنة فى منفذ مصلحة «سك العملة» بالقاهرة، وقد شهدت إقبالاً كبيرًا، لافتًا إلى أن أسعار هذه العملات التذكارية من خام الذهب هي:

- ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه.

- ٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات.

- ٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات.

- ٤٧٢.٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا.

- ٤٩٨.٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا.

- ٥٥١.٢٥ ألف جنيه لفئة مائة جنيه.

ومن خام الفضة:

- ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه.

- ٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات.

- ٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات.

- ٤٠٤٢ جنيهًا لفئة ٢٥ جنيهًا.

- ٤٣٠٠ جنيه لفئة٥٠ جنيهًا.

- ٥١٦٠ جنيهًا لفئة مائة جنيه.

أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة لأهم المعروضات الأثرية بالمتحف الكبير، وذلك في إطار خطة شاملة لإحياء وتوثيق الرموز التاريخية المصرية.

أشار إلى أننا نستهدف التوسع في بيع العملات التذكارية من خلال الموقع الإلكتروني، استجابة للطلب الكبير عليها الذى يعكس المكانة العالمية للمتحف المصرى الكبير.