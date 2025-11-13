سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 12-11-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6378 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5580 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4783 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3720 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2657 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 198350 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44640 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 4171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.