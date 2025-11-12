انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.