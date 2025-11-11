سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6338 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6297 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5509 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4722 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44072 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.