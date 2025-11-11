موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم السبت المقبل، الموافق 15 نوفمبر.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



للاستعلام عن الدعم النقدي تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال:

1- زيارة صفحة الاستعلام على موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني اضغط هنا







2-أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.



3-ثم الضغط على زر "استعلام".