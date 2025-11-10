إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب- أحمد الخطيب:

05:25 م 10/11/2025

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3623 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4658 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5435 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193162 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو310550 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% إلى نحو 4088 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)